Модель збільшила груди до розміру 34W і абсолютно щаслива: як вона виглядає

Демора Аваріс - одна з найпопулярніших моделей на сайті для дорослих LoyalFuns. Її життя повністю змінилося, коли вона почала досліджувати фетиш збільшення грудей. Це стало певним переломом, зосередженим навколо фантазій людини, груди якої поступово або раптово збільшуються до гігантських розмірів.

Спочатку Демора носила штучні груди, але зрозумівши, що любить свої активи, вона вирішила втілити мрію у реальність. Зараз вона перенесла вже чотири операції з жирової пересадки, щоб збільшити груди до розміру 34W.

Вона вважає, що ця трансформація навчила її справжнього значення впевненості в собі та зізнається, що ніколи раніше в житті не почувалася так впевнено.

Зі своїм чоловіком жінка живе у щасливому шлюбі вже 17 років, вони мають п'ятьох дітей. Демора постійно відзначає свій зовнішній вигляд і виступає за бодипозитив. Вона вважає, що люди повинні робити все, що робить їх щасливими, навіть якщо вони віддають перевагу операції.

Демора Аваріс (фото: instagram.com/demora.avarice)

Вже майже 7 років вона працює в індустрії для дорослих й зараз вона фетиш не тільки для свого коханого чоловіка, а й для багатьох інших людей. Додатково це приносить чималеньку суму у сімейний бюджет.

Її перша операція полягала в тому, щоб виправити ушкодження після двох кесарів розтинів, гістеректомії та сколіозу.

"Це була абдомінопластика, пластика флангу, бразильська підтяжка сідниць і перенесення жиру на груди. Я подумала, що якщо вони позбавляються жиру, я могла б собі зробити чудові сідниці. А згодом я зрозуміла, що варто перенести трохи жиру на груди. А потім зробила ще три таких операції", - розповіла Демора.

Зараз вона почувається чудово і вважає, що будь-який шлях буде хорошим для такої мети. Якщо щось робить вас щасливим, і це сповнює вас впевненістю - ви на правильному шляху.

Демора Аваріс (фото: instagram.com/demora.avarice)

"Мій чоловік завжди є моїм прихильником номер один і найкращим другом - і в хороші, і в погані дні. І він значно щасливіший, що я перебуваю в гарному психологічному стані. Я знаю, що Грег ніколи мене не покине, навіть, якщо я втрачу роботу. Він усе одно буде поруч зі мною і любитиме мене так само", - розповіла жінка.

Демора Аваріс з чоловіком Грегом (фото: instagram.com/demora.avarice)