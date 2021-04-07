Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: "я это ценю"

Она поблагодарила все, кто поддержал ее в данной ситуации.

"Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживает в сложившейся ситуации. Я это очень ценю. Всем остальным спасибо за пиар. Тут каждый показал свое истинное лицо. А у меня благодарности хватит на всех. Кто чем наполнен - тот тем и делится. О себе судите сами", - отметила Федчук.

Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Стоит отметить, что ранее девушка говорила, что на обнаженной фотосессии в Дубае ее не было. Она была недовольна тем, что СМИ решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ.

Ее фотографии и фамилия появились в зарубежном издании Daily Mail, и они там остаются до сих пор.

Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)