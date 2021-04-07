Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: "я это ценю"
На днях в Дубае задержали 12 украинских девушек, которые обнаженными позировали на балконе одного из небоскребов. При этом одной из моделей оказалась Марианна Федчук.
Девушка написала сообщение для своих хейтеров на своей станице в Instagram.
Она поблагодарила все, кто поддержал ее в данной ситуации.
"Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживает в сложившейся ситуации. Я это очень ценю. Всем остальным спасибо за пиар. Тут каждый показал свое истинное лицо. А у меня благодарности хватит на всех. Кто чем наполнен - тот тем и делится. О себе судите сами", - отметила Федчук.
Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)
Стоит отметить, что ранее девушка говорила, что на обнаженной фотосессии в Дубае ее не было. Она была недовольна тем, что СМИ решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ.
Ее фотографии и фамилия появились в зарубежном издании Daily Mail, и они там остаются до сих пор.
Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)
Мы также писали о том, что появились новые фотографии украинок, которые без одежды позировали в Дубае на балконе.
Ране стало известно, что организовал стриптиз украинок в Дубае украинец Виталий Гречин, который в 10-летнем возрасте переехал с родителями в США. Он хвастается тем, что знаком со многими известными людьми.
Так, в одном из интервью он говорил, что финансировал предвыборную кампанию Барака Обамы. Также он знаком с голливудским актером Джорджем Клуни и Хиллари Клинтон.