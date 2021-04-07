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Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: "я это ценю"

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 20:42
Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: "я это ценю" Коллаж РБК-Украина: Марианна Федчук ответила хейтерам на обвинения в голой фотосессии в Дубае
Автор: Styler

На днях в Дубае задержали 12 украинских девушек, которые обнаженными позировали на балконе одного из небоскребов. При этом одной из моделей оказалась Марианна Федчук.

Девушка написала сообщение для своих хейтеров на своей станице в Instagram.

Она поблагодарила все, кто поддержал ее в данной ситуации.

"Хочу сказать спасибо тем, кто меня поддерживает в сложившейся ситуации. Я это очень ценю. Всем остальным спасибо за пиар. Тут каждый показал свое истинное лицо. А у меня благодарности хватит на всех. Кто чем наполнен - тот тем и делится. О себе судите сами", - отметила Федчук.

Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: &quot;я это ценю&quot;

Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Стоит отметить, что ранее девушка говорила, что на обнаженной фотосессии в Дубае ее не было. Она была недовольна тем, что СМИ решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ.

Ее фотографии и фамилия появились в зарубежном издании Daily Mail, и они там остаются до сих пор.

Модель ответила хейтерам на обвинения в обнаженной фотосессии в Дубае: &quot;я это ценю&quot;

Марианна Федчук (фото: instagram.com/fmaryankaaa)

Мы также писали о том, что появились новые фотографии украинок, которые без одежды позировали в Дубае на балконе.

Ране стало известно, что организовал стриптиз украинок в Дубае украинец Виталий Гречин, который в 10-летнем возрасте переехал с родителями в США. Он хвастается тем, что знаком со многими известными людьми.

Так, в одном из интервью он говорил, что финансировал предвыборную кампанию Барака Обамы. Также он знаком с голливудским актером Джорджем Клуни и Хиллари Клинтон.

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