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Модель, которая разделась на мосту в Днепре, назвала свою настоящую профессию (видео)

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 22:38
Модель, которая разделась на мосту в Днепре, назвала свою настоящую профессию (видео)
Ася Микович рассказала о своей жизни (Коллаж РБК-Украина)

Девушка рассказала, какое получила образование и почему ей так нравятся мосты

Ася Микович, нашумевшая модель из Днепра, которая разделась для пари мэра города Бориса Филатов с президентом Владимиром Зеленским, откровенно рассказала, кто она такая и чем занимается. Об этом пишет издание Vesti.

Выяснилось, что у Аси Микович очень серьезная профессия – она инженер по мостам и туннелям. И ее участие в пари ради Нового моста – не просто попытка привлечь внимание к своей персоне. Девушку очень волнует вопрос некачественного ремонта мостов, и она призналась, что больше всего ее интересует, как капитальные ремонты превращаются в косметические.

Модель, которая разделась на мосту в Днепре, назвала свою настоящую профессию (видео)

Фото: instagram.com/asi_mikovich

Кроме съемок в качестве модели Микович работает и по своей специальности. Она получила магистерскую степень по специальности "мосты и туннели". Совмещать две работы ей не трудно, так как все основное время у нее занято официальной работой, а все остальное девушка заканчивает по вечерам, а также на выходных.

"Я работаю с 9:00 до 18:00. В перерывах от работы веду важные переписки. После работы – остальные переписки. А встречи и поездки планирую на выходные", - рассказала девушка.

Родители не очень понимают, для чего Ася согласилась участвовать в откровенной съемке, но она заручилась поддержкой сестры и близких друзей.

Работа фотомодели для нее было всего лишь хобби.

Ася Микович рассказала, чем она занимается в обычной жизни (YouTube/Povesti)

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром модель станцевала тверк на стройке.

А также рассказывали о том, что Богдан встретился с фотомоделью и обсудил визит Зеленского в Днепр.

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