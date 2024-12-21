Модель Христина Пономар "рознесла" Vogue Ukraine за обкладинку з француженкою. Що відомо про скандал

Що каже Пономар

Всесвітньо відома модель, яка брала участь у показах і рекламних кампаніях Prada, Givenchy, Lanvin, Valentino, Saint Laurent і низки інших, не стала приховувати свого негативу через всю цю ситуацію. У stories в Instagram вона підкреслила, що француженка після випуску свіжого номера українського Vogue навіть не запостила це у своїх соцмережах, не виставила це у stories, оскільки їй, на думку українки, на це цілком начхати.

Пономар не розуміє, чому команда українського Vogue не хоче підтримувати та просувати українських моделей, роблячи їх впізнаваними на весь світ. Також Христина зазначила, що головний редактор Vogue Ukraine - Веня Брикалін - після низки цих заяв заблокував її у соцмережах.

Христина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

"Коли я відкрила показ Prada, головний редактор Vogue Ukraine сказав мені, що поки що черга до українських моделей на обкладинку не дійшла, бо всі вони були зайняті. Зайняті бразилійками, полячками, американками, італійками та іншими. Якщо вам здається, що я просто ображена дівчина, у якої немає обкладинки Vogue, то це не так. Просто я вважаю, що український журнал про моду, особливо під час війни, має транслювати, що українські моделі щось роблять у цьому світі", - сказала з емоціями дівчина.

"А коли сьогодні я прийшла на вечірку Vogue, мені всі казали: „Ой, вибач, мені потрібно піти далі привітатися“. Тому що ніхто мене не знав. Ви знали першу українку, яка відкрила показ Prada? Ні, не знали. І я не знала, поки мені про це не сказали, коли я відкрила показ Prada. Це була Наталя Чабаненко. До речі, вона є в останньому номері Vogue, але її немає на обкладинці. І ніколи не було", - також зауважила вона.

Христина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

Пономар не боїться, що може залишитися без запрошень на модельні вечірки, але прагне, щоб усі почули її думку, а тому навіть залишила ці відео в окремому пості, аби зробити репост міг кожен охочий.

"Мені абсолютно байдуже, що більше ні один модний журнал мене не покличе ні на яку вечірку, бо це взагалі не цінність у цьому світі. Я вважаю, що якщо ви хочете, щоб Україна була сильною і незалежною, і щоб коли модель з України в іншій країні казала, що вона з України, її не питали, чи це частина Росії, треба, щоб на обкладинках цього довбаного Vogue були не француженки, а українки", - заявила модель.

Окрім того, Пономар пригадала той самий показ Prada, в якому брала участь у 2022 році. Там була присутня і росіянка, яка, за її словами, зараз "працює пречудово", адже вона мала свою обкладинку Vogue, на відміну від українки.

"Коли я його відкрила, а вона була 29 чи 39, через два місяці з нею вийшла обкладинка Vogue. І вона працює пречудово. І шо ви думаєте? Її знали по всьому світі, бо в неї була обкладинка Vogue, а мене ні. Бо моя країна забила на це *уй", - емоційно висловилася дівчина.

Реакція представників Vogue

На її критику вже відреагувала стилістка Vogue Ukraine Світлана Манукян, і у своєму Telegram-каналі вона зазначила, що "не дозволить знецінити колосальну роботу", яка була зроблена. Манукян також оприлюднила фото обкладинок Vogue Ukraine, головними героями яких ставали відомі українці.

Пост Світлани Манукян (фото: t.me/ddimepiece)

Пост Світлани Манукян (фото: t.me/ddimepiece)

Відповідь Христини

Але Христина не стала зволікати з відповіддю та поділилася у соцмережах реакцією.

"Це прикол планетарного масштабу. Ставити в приклад 6−7 обкладинок з українцями на противагу іншим обкладинкам - крінж. Якщо ви не бачите проблеми, то мені шкода. Через те, що ніхто не бачить. Ми й далі навіть уявлення не маємо, що роблять українці для світу і далі надихаємося всіма, крім себе. Це маразм", - зазначила модель.

Пізніше Христина також поділилася реакцією представників українського Vogue, які, за її словами, зазначили, що вона "нічого не досягла", і замість офіційного коментаря "пішли ображати й пояснювати, як жити".

Один з коментарів Христини Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)

Христина Пономар, як відомо, у травні цього року оголосила про завершення модельної кар'єри, яку вона розпочала у 2015. Їй вдалося попрацювати зі відомими марками та доєднатися до спільних проєктів зі світовими моделями і селебриті.

Дівчина говорила, що втратила інтерес до модельного бізнесу та змінила пріоритети в житті, а тому зважилася на подібне рішення.

Христина Пономар (фото: instagram.com/kristyponomar)