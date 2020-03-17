Многократный чемпион: в ДТП погиб известный украинский боксер

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два молодых человека. На 26-м километре Надднепрянского шоссе, возле поворота на Подгорцы, столкнулось два автомобиля – Daewoo Lanos и Audi.

Известно, что один из погибших – именинник, ему исполнилось 22 года, второй парень – старше и по предварительной информации, это молодой украинский боксер-тяжеловес из клуба "Українські отамани" Дмитрий Лисовой.

Информация о гибели боксера появилась на странице Федерации бокса в социальной сети Facebook.

Дмитрий Лисовой – многократный призер чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Українські отамани", спарринг-партнер своего коллеги Александра Усика.

Украинский боксер Дмитрий Лисовой

"В это тяжело поверить. В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Українські отамани" – Дмитрий Лисовой. Федерация бокса Украины выражает свои искренние сочувствия близким и родным Дмитрия. Ужасная трагедия", - сказано в сообщении.

По информации полиции, автомобиль Lanos выезжал на трассу на красный свет светофора, что и стало причиной аварии. Водитель второго автомобиля также пострадал и его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Начато расследование по факту ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе погиб молодой офицер ВСУ.