Многочисленные ранения: в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской

Сегодня, 7 марта, в Киеве в Дарницком районе задержали 37-летнюю подозреваемую в убийстве женщины-полицейской, которой нанесли многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.
Так, 7 марта, около трех часов утра в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана.
Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины.
Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления. Также назначен ряд экспертиз.
Если вина женщины будет доказана женщине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.
Погибшая (фото: facebook.com/no.novoyaz)
Напомним, под Запорожьем 14-летний подросток помог полиции раскрыть убийство мужчины, который пропал и перестал выходить на связь со своей женой. Парень указал правоохранителям на спрятанное тело в лесу. Он также поведал интересные детали из жизни погибшего.
Ранее в Одессе произошло ужасное убийство. На улице задержали мужчину с ножом в руках, который нес отрезанную голову.