Много подделок и плохое качество: в Украине запретили сразу три препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сразу три популярных препарата. Основная причина – низкое качество продукции, а также было обнаружено много подделок.

Под запрет попал антисептик "Септил плюс", производства ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика", раствор 96% во флаконе 100 мл. Серия запрещенного продукта - №80615. У этого препарата обнаружены серьезные проблемы с качеством.

Также под запрет попал раствор для уколов "Цереброкурин", который использовали в терапии для лечения заболеваний, связанных с мозгом. Для реализации запрещен раствор 2 мг/мл по 2 мл в ампуле, по 10 ампул в коробке из картона, производства ООО "НИР". Серия, которая попала под запрет - №460818. В аптеках обнаружено большое количество подделок этого лекарства.

Кроме того, в список Гослекслужбы попал препарат "Алактин" – это таблетки, которые помогали снизить уровень пролактина. Данный медицинский препарат полностью запретили для реализации в аптеках и использовании. Под запрет попали таблетки дозировкой по 0,5 мг по 2 таблетки в бутылке, по 1 бутылке в коробке чешского производителя "Тева Чех Индастриз с.р.о.". Серия запрещенного препарата - №104080.

Все эти препараты должны быть изъяты из продажи и утилизированы в соответствии с законодательством Украины.