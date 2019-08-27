Многие не знают, что больны: Супрун рассказала о симптомах смертельного недуга

Уляна Супрун рассказала о симптомах смертельно опасной болезни - туберкулеза. На своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения пишет, что каждый пятый заболевший человек не знает о своем диагнозе и не обращается за медицинской помощью.

Опасность несвоевременной диагностики туберкулеза заключается и в том, что носитель на протяжение года может заразить от 10 до 15 человек.

Супрун пишет, что туберкулез в большинстве случаев излечим, но очень важно вовремя выявить опасное заболевание и начать лечение.

Так, Центр общественного здоровья Украины предлагает анонимную скрининговую анкету, содержащую 13 вопросов. Результаты теста покажут, есть ли у человека риски заболеть туберкулезом.

Кроме того, по результатам опроса можно получить рекомендацию пройти дополнительное обследование.

Тем не менее, и. о. министра охраны здоровья считает, что онлайн тест не заменит полноценную консультацию врача при появлении какого-либо подозрения или тревожных симптомов.

Супрун рассказала о симптомах туберкулеза (фото: facebook.com moz.ukr)

"Туберкулез - это опасная болезнь, передающаяся через воздух. Заразиться можно во время длительного пребывания в закрытом помещении вместе с человеком, больным туберкулезом легких, которая кашляет и не получает лечения", - пишет глава Минздрава.

Симптомы туберкулеза:

первое проявление - не прекращающийся более двух недель кашель;

резкое похудение;

ночная потливость;

слабость.

Супрун пишет, что симптомы могут не проявляться в течение многих месяцев, что приводит к позднему обращению. А это чревато осложнениями и длительным лечением.

"В Украине под медицинским наблюдением находятся 34 966 пациентом с туберкулезом. Ежегодно от туберкулеза умирают около 3700 украинцев, каждый день - около 10 пациентов", - пишет чиновница.

Своевременное выявление и лечение туберкулеза поможет избежать осложнений болезни и обезопасить других людей от заражения.

К слову, недавно Уляна Супрун рассказала, как правильно готовить картофель, чтобы блюда из него были не только вкусными, но и полезными. Кроме того, чиновница раскрыла интересные факты о популярном корнеплоде.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала о новшествах в программе "Доступные лекарства".