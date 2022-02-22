Многие женщины и не подозревают: эти симптомы могут быть признаком рака яичников

Опрос, проведенный Target Ovarian Cancer, показал, что по крайней мере две трети женщин не знают явных симптомов, которые могут указывать на рак яичников.

Среди них:

вздутие живота

боль в животе

чувство сытости

частые походы в туалет.

Эта благотворительная организация отметила, что врачи общей практики не направляют пациентов достаточно рано, потому что симптомы слишком расплывчаты или похожи на проблемы с желудком.

Опрос 1000 женщин в Великобритании показал, что только одна из пяти (21%) знала, что вздутие живота может быть признаком опухоли.

Две трети (68 процентов) не знали, что боль в животе также является симптомом.

Еще 97% не знали, что постоянное чувство сытости было тревожным сигналом.

И 99% не подумали бы, что потребность в более частом мочеиспускании может быть болезнью.

Исследование также показало, что растущее число женщин - 40 процентов по сравнению с 31 процентом в 2016 году - ошибочно полагают, что тесты на мазок из шейки матки выявляют рак яичников, но на самом деле они выявляют рак шейки матки.

Доктор Виктория Барбер, врач общей практики в Нортгемптоншире, сказала: "Симптомы рака яичников проявляются на ранних стадиях, и важно сообщить вашему семейному врачу, испытываете ли вы какие-либо из них. Очень важно, чтобы терапевты были осведомлены о раке яичников и знали, как консультировать пациентов, у которых есть проблемы".