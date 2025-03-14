"Мій друг назавжди": близький товариш Дем'яна Ганула відреагував на його вбивство

У п'ятницю, 14 березня, у центрі Одеси загинув Дем'ян Ганул - відомий активіст, волонтер, блогер і громадський діяч. Про трагічну загибель уже встиг написати в мережі його близький друг Ігор Бєю.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.

"Дем'ян - мій друг назавжди. Він був сильним лідером проукраїнських сил в Одесі. Він був компасом для великої аудиторії. На нього дивилися і чинили так, як робить він. Сьогодні наша сім'я його втратила. Я безмежно співчуваю його рідним, дружині та маленькій доньці, - написав друг Ганула.

Також чоловік оголосив збір коштів, щоб допомогти його дружині Жанні Вознюк, яка залишилася сама з 5-місячною донькою.



Чоловіки були близькими друзями та кумами (фото: instagram.com/ihorbeyu)

"Ми разом із друзями створили банку для допомоги родині Дем'яна. Подякуйте йому за всю Одесу. Реквізити в описі сторінки.", - підкреслив Ігор Бєю.

Зазначимо, що чоловік був кумом загиблого Ганула - у лютому 2025 року він охрестив його доньку Сару.

Що відомо про сім'ю Дем'яна Ганула

У загиблого Ганула залишилася дружина Жанна і дочка Сара, яка народилася в жовтні 2024 року.

Пара одружилася менш ніж рік тому - 27 квітня 2024 року, а через кілька місяців поділилася радісною новиною про вагітність.

Дружина Дем'яна Ганула - фітнес-тренерка і блогерка. В Instagram вона ділиться результатами власних тренувань і порадами щодо виконання фізичних вправ.

Крім того, вона брала участь в акціях на підтримку України та військовополонених.



Дружина Ганула (фото: instagram.com/zhannavoznjuk)

Хто такий Дем'ян Ганул

Ганул народився 6 жовтня 1993 року. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені Ушинського.

Був громадським діячем, волонтером, блогером, зоо- та екозахисником, засновником і керівником ГО "Вуличний фронт", учасником Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня 2014 року проти проросійських сил. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі".



Дем'ян Ганул із дружиною влітку 2024 року (фото: instagram.com/demian.ganul)

Дем'яна Ганула вбили - що відомо

Правоохоронці в п'ятницю, 14 березня, близько 10:30 отримали повідомлення про те, що чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі Одеси. Потерпілим виявився активіст і блогер Дем'ян Ганул. Він помер на місці.

Глава МВС Ігор Клименко взяв розслідування цієї смерті під особистий контроль.

На вбивство Ганула вже встигли відреагувати відомі активісти Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та інші.

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