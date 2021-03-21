На митинге за Стерненко "разнесли" ОП: как выглядит здание сейчас (фото)

В Киеве в субботу вечером, 20 марта, прошла демонстрация в поддержку заключенного Сергея Стерненко . В результате митинга активисты, требовавшие освободить бывшего главу одесского "Правого сектора", разрисовали стены здания Офиса Президента, выбили стекла входных дверей, сожгли табличку и забросили в помещение файер. В результате беспорядков ОП совсем потерял свой бывший внешний вид.

Что произошло

20 марта на улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требовали освободить Стерненко.

Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие. Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого - облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Акция в поддержку Стерненко в Киеве 20 марта (фото: РБК-Украина)

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.

Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.

Как выглядит ОП сегодня

По состоянию на 9 утра воскресенья, 21 марта, Офис Президента продолжают "украшать" красочные надписи. Пока работы по устранению разрушительных последствий митинга не проводились.

Фотографией актуального состояния ОП поделился канал в Telegram PavlovskyNews.

Как выглядит офис ОП 21 марта 2021 (фото: t.me/pavlovskynews)

В комментариях жители Киева сетуют, что убирать последствия беспорядков будут за счет налогоплательщиков.