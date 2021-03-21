На митинге за Стерненко "разнесли" ОП: как выглядит здание сейчас (фото)
В Киеве в субботу вечером, 20 марта, прошла демонстрация в поддержку заключенного Сергея Стерненко. В результате митинга активисты, требовавшие освободить бывшего главу одесского "Правого сектора", разрисовали стены здания Офиса Президента, выбили стекла входных дверей, сожгли табличку и забросили в помещение файер. В результате беспорядков ОП совсем потерял свой бывший внешний вид.
Фотографии и подробности с места событий сообщал корреспондент РБК-Украина.
Что произошло
20 марта на улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требовали освободить Стерненко.
Участники акции митинговали с плакатами с надписями: "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие. Также активисты бросали файеры, петарды и шумовые гранаты. После этого - облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".
Акция в поддержку Стерненко в Киеве 20 марта (фото: РБК-Украина)
Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента" и написали нецензурные выражения возле входа. Также активисты выбили стекла в двери здания Офиса президента и кинули туда файер.
Акция закончилась фейерверками. Позже между правоохранителями и участниками демонстрации произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве.
Как выглядит ОП сегодня
По состоянию на 9 утра воскресенья, 21 марта, Офис Президента продолжают "украшать" красочные надписи. Пока работы по устранению разрушительных последствий митинга не проводились.
Фотографией актуального состояния ОП поделился канал в Telegram PavlovskyNews.
Как выглядит офис ОП 21 марта 2021 (фото: t.me/pavlovskynews)
В комментариях жители Киева сетуют, что убирать последствия беспорядков будут за счет налогоплательщиков.
Отметим, что по факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста.
Ранее сообщалось, что суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.
Кроме того, сейчас продолжается рассмотрение еще одного дела в отношении Стерненко, в рамках которого его подозревают в умышленном убийстве человека. Это дело о нападении на активиста, в результате которого один из нападавших погиб от ранения ножом.