Місяця не протримався: відомий російський хокеїст загинув на війні в Україні

Що відомо про Подставкіна

Олександр Подставкін був гравцем російських клубів "Мечел" (Челябінськ), "Челмет" і "Славутич" (Смоленськ). Його мати Людмила в коментарі росЗМІ розповіла, що хлопець не мав наміру ховатися.

"23 жовтня Саша отримав повістку, я трохи вмовляла його не ходити, але він різко мені відповів, що ховатися не буде. Він у мене завжди був сміливим, капітан команди", - розповіла вона.

У хокеїста залишилися дружина та дві доньки (фото: росЗМІ)

Проте сміливості спортсмена вистачило ненадовго. 8 грудня вони полетіли в Ростов, а звідти в Україну. А вже 28 грудня підрозділ Подставкіна потрапив під артобстріл ЗСУ, внаслідок чого хокеїст також був ліквідований.

Мати хокеїста каже, що пишається своїм сином. Проте вона не розуміє, що такі дії зайвий раз дарують підтримку диктатору в Кремлі.

Олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков цього також не розуміє, тому розглядає рішення Подставкіна йти на війну як громадянський обов'язок.

"Усі ми такі. Батьківщина покличе - куди ж ми подінемося?" - сказав він.

Олександр Подставкін (фото: росЗМІ)