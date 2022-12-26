Місячний календар на січень 2023: названо сприятливі та небезпечні дати

Сприятливі та несприятливі дні

Астрологи кажуть, що найкращими днями в січні стануть 11 та 22. Хорошими датами будуть 1, 4, 5, 8, 15 та 30 січня.

У перший місяць року переважатимуть нейтральні дні. Їх варто очікувати 2, 7, 9, 10, 12-14, 16, 18, 19, 21, 26-28 і 31 січня.

А от несприятливими датами вважають 3, 6, 17, 20, 23-25 і 29 січня.

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Вплив Місяця

У січні експерти прогнозують появу так званого "вовчого Місяця". Він буде першим повним місяцем нового року. Такий Місяць часто віщує зміни, які можуть здаватися досить інтенсивними.

"Вовчий Місяць" - це час для трансформації та самоаналізу. Йдеться про жертви, пошук особистої істини та відкриття своєї мети. Цей повний місяць пов'язаний із непокірною планетою Ураном, яка спонукає нас до великих надій та реалізації наших мрій.

Свою дію повня розпочне вже 6 січня в знаку Близнюків.

Календар хороших днів для різних сфер

Якщо плануєте весілля, то робити це краще 1, 2, 7, 8, 12, 18 і 19 січня.

На носі ремонт або генеральне прибирання? Приділіть цьому час 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 або 20 січня.

Стосовно календаря стрижок, то сприятливими будуть 2, 3, 4, 8, 12 і 19 січня.

Якщо хочете змінити місце роботи, найкраще ухвалювати таке рішення 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 і 19 січня. А для далеких поїздок підійдуть 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 19 числа.

Зауважте, що 10 січня астрологи рекомендують відмовитися від будь-яких фізичних навантажень, оскільки день віщує можливі травми.