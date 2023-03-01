Місячний календар на березень 2023: названо сприятливі та небезпечні дати

Розпочинається перший місяць весни. На початку березня Місяць буде рости, після чого розпочнеться фаза Повні. У ці два періоди краще не розпочинати нічого нового та не планувати важливих справ.
А які ж дні в березні будуть сприятливими - читайте нижче в матеріалі Styler.
Місяць у березні буде змінюватися приблизно таким чином:
Сприятливими днями березня астрологи вважають: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 числа.
Несприятливі дні березня: 23 число.
Тобто бачимо, що переважно увесь місяць є або сприятливим. або нейтральним.
Для подорожей і поїздок: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 березня.
Для операцій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня.
Для лікування зубів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 березня.
Для стрижки та фарбування волосся: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 березня.
Сприятливі дні для видалення пігментних плям, бородавок: 4, 6, 16, 27 та 27.
Сприятливі дні для початку схуднення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 березня.
Манікюр та педикюр: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 25, 27, 30, 31 березня.
Сприятливі дні для завивки волосся: 17, 18, 24, 25 та 27 березня.
Епіляція і депіляція: 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 березня.
Раніше ми розповідали, в які дні березня краще відвідувати перукаря.
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