Містять небезпечні частинки. Вчені розповіли всю правду про жувальні гумки

Деталі дослідження

Американське дослідження показує, що люди, які жують гумку, можуть збільшити споживання мікропластику. Тестування зразків слини 10 брендів показало, що один шматок може вивільняти до 3000 частинок пластику.

Вплив мікропластику на здоров’я людини ще не повністю вивчений, але дослідження показали, що він може проникати глибоко в людські тканини, включно з мозком.

Головний вчений дослідження Санджай Моханті розповів, що жувальні гумки виготовляються з гумової основи, підсолоджувача, ароматизаторів та інших інгредієнтів. У натуральних гумках використовується полімер на рослинній основі, тоді як в інших продуктах використовується синтетична гумова основа з полімерів.

Дослідники припустили, що синтетичні жувальні гумки можуть містити більше мікропластику, оскільки основа є різновидом пластику.

В одному експерименті людина жувала кожен шматочок жуйки протягом чотирьох хвилин, виробляючи зразки слини кожні 30 секунд, потім остаточно прополоскавши рот чистою водою, вони були об’єднані в один зразок.

Скільки мікропластику у грамі гумки

У другому тесті періодично протягом 20 хвилин відбирали зразки слини, щоб перевірити швидкість вивільнення мікропластику.

Аналіз показав, що в середньому на грам гумки припадає 100 мікрочастинок пластику, а для деяких гумок - 600.

Команда підрахувала, що типовий шматок жуйки важить від двох до шести грамів, тобто великий шматок може вивільнити до 3000 частинок пластику.

"Дивно, але як синтетичні, так і натуральні гумки мали однакову кількість мікропластику, який вивільнявся, коли їх жували", - сказав керівник проекту Ліза Лоу.

Більшість мікропластику, що виділяється з гумки, було виявлено протягом перших двох хвилин після жування.

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