Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список "найбрудніших" овочів і фруктів

Щороку американські науковці досліджують продукти на рівень забруднення пестицидами. Результатом цієї роботи є публікація двох списків - "найбрудніших" овочів і фруктів та "чистих" продуктів.
Про це пише нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.
Чутливе травлення, псевдоалергії та непереносимість продуктів є наслідком занадто великого навантаження на наш організм пестицидів та інших елементів, які використовують при вирощуванні овочів та фруктів, стверджує експерт.
Тому Голобородько радить дотримуватися наступних порад при виборі продуктів. А саме:
"Дане дослідження проводять в Штатах, але, як показує практика, цим списком можна скористатися і в Європі", - зазначає нутриціолог.
Дані дослідження Environmental working group показують рівень забруднення продуктів за попередній сезон - 2022 рік.
"Найбрудніші" продукти: полуниця, шпинат, листова зелень, нектарини, яблука, виноград, солодкий перець, черешні, груші, персики, селера, томати.
"Найчистіші" продукти за версією дослідження: авокадо, кукурудза, ананас, цибуля, папайя, зелений горошок (заморожений), спаржа, броколі, капуста, ківі, манго, гриби, диня і мускатна диня.
Раніше ми писали про те, яке морозиво найкраще вибирати дітям, а якого варто уникати.
Читайте також про те, які продукти найшкідливіші для нашого організму.