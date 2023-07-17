Містять найбільше пестицидів. Нутриціолог дала список "найбрудніших" овочів і фруктів

Що треба знати про пестициди у продуктах

Чутливе травлення, псевдоалергії та непереносимість продуктів є наслідком занадто великого навантаження на наш організм пестицидів та інших елементів, які використовують при вирощуванні овочів та фруктів, стверджує експерт.

Тому Голобородько радить дотримуватися наступних порад при виборі продуктів. А саме:

вивчіть список "найбрудніших" продуктів та намагайтеся купувати їх нечасто, якщо це не сезон та виробник вам не внушає довіри

частіше вибирайте локальні сезонні та органічні продукти

миття продуктів звичайною водою видаляє 40-42% пестицидів, які можуть бути в шкірці овочів чи фруктів

невелика кількість пестицидів не так страшно, в порівнянні з тією користю, яка є в фруктах і овочах

кількість пестицидів у всіх країнах досить жорстко регулюється і рідко перевищує норми

"Дане дослідження проводять в Штатах, але, як показує практика, цим списком можна скористатися і в Європі", - зазначає нутриціолог.

Список "найбрудніших" та "найчистіших" продуктів

Дані дослідження Environmental working group показують рівень забруднення продуктів за попередній сезон - 2022 рік.

"Найбрудніші" продукти: полуниця, шпинат, листова зелень, нектарини, яблука, виноград, солодкий перець, черешні, груші, персики, селера, томати.

У цих продуктах найбільше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)

"Найчистіші" продукти за версією дослідження: авокадо, кукурудза, ананас, цибуля, папайя, зелений горошок (заморожений), спаржа, броколі, капуста, ківі, манго, гриби, диня і мускатна диня.

У цих продуктах найменше пестицидів (фото: t.me/anagoloborodko)