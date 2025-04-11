Містить багато вітамінів та сприяє схудненню: лікар назвала найкращий варіант обіду

Що з’їсти на обід, щоб не лише втамувати голод, а й збагатити організм вітамінами? Правильний вибір страви допоможе не тільки відчути ситість, а й підтримати імунітет, покращити самопочуття та зарядити енергією на решту дня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря та автор кулінарних книг Дів’ї Шарми.
За словами експерта, її улюблена їжа на обід - запечений батат, з яйцем, сиром фета та овочами. Солодка картопля не тільки смачна, але й має безліч переваг для здоров’я та навіть підходить для схуднення
Батат наповнений вітаміном А, С і антиоксидантами, допомагає захистити організм від вільних радикалів, які пов’язані з хронічними захворюваннями, такими як рак, серцеві захворювання та ознаками старіння, що робить його важливим доповненням до будь-якої дієти.
Також батат може похвалитися високим вмістом клітковини та низьким вмістом жиру та калорій: 100-грамова порція містить лише 86 калорій і лише 0,1 грама жиру, що сприяє контролю ваги.
Сир фета, ще один інгредієнт обіду доктора Шарми, який славиться своєю низькою калорійністю та низьким вмістом жиру, а також забезпечує хорошу дозу вітамінів групи B, кальцію та фосфору. Яйця доповнюють блюдо високим вмістом білка, вітамінів і корисного холестерину.
Щоб завершити страву, варто додати червоний перець і ріпчасту цибулю, які багаті вітаміном С і антиоксидантами.
Список інгредієнтів:
Почніть із попереднього розігрівання духовки до 200°C, добре вимийте та висушіть батат. Покладіть його у форму для запікання та змастіть олією.
Далі поставте у духовку на 45-50 хвилин, поки він не стане м’яким. Якщо у вас мало часу, ви можете використовувати фритюрницю або мікрохвильову піч протягом 25 хвилин.
Коли вони стануть м’якими всередині, вийміть їх з духовки та дайте охолонути.
Для начинки потрібно збити два яйця і з’єднати з молоком. Розріжте батат навпіл і обережно розімніть серединку, щоб утворилася лунка.
Приправте сіллю та перцем, а потім додайте будь-які інші овочі, які вам подобаються. У своєму рецепті доктор Шарма додала червоний перець, влила яєчну суміш і додала фету.
Після цього поставте страву ще в духовку або фритюрницю ще на 15-20 хвилин.
@doctorbowl RECIPE BELOW I thought I couldn’t top my recent viral egg recipe, but this one is SOMETHING ELSE So easy and quick SO tasty! Packed full of nutrients Enjoy! DB x INGREDIENTS 2 large sweet potatoes 2 eggs 1/4 cup milk 1 spring onion, chopped 1/2 red pepper, finely chopped Handful of feta cheese METHOD Preheat oven to 200c Wash and dry your sweet potatoes. Prick them all over, and brush with some oil. Bake for 45-50 minutes until soft/air fry for 25 minutes/microwave. Remove from oven and let them cool Beat 2 eggs and mix with the milk Slice sweet potatoes in half, and gently mash the potato and form a well. Season with salt and pepper. Then add your desired veggies. Pour in the egg mixture and top with feta. Bake or air fry for a further 15-20 minutes #sweetpotato #healthyrecipes #easyrecipes #lunch Beautiful People - David Guetta & Sia
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