Містить багато вітамінів та сприяє схудненню: лікар назвала найкращий варіант обіду

Що радить їсти лікар на обід

За словами експерта, її улюблена їжа на обід - запечений батат, з яйцем, сиром фета та овочами. Солодка картопля не тільки смачна, але й має безліч переваг для здоров’я та навіть підходить для схуднення

Батат наповнений вітаміном А, С і антиоксидантами, допомагає захистити організм від вільних радикалів, які пов’язані з хронічними захворюваннями, такими як рак, серцеві захворювання та ознаками старіння, що робить його важливим доповненням до будь-якої дієти.

Також батат може похвалитися високим вмістом клітковини та низьким вмістом жиру та калорій: 100-грамова порція містить лише 86 калорій і лише 0,1 грама жиру, що сприяє контролю ваги.

Сир фета, ще один інгредієнт обіду доктора Шарми, який славиться своєю низькою калорійністю та низьким вмістом жиру, а також забезпечує хорошу дозу вітамінів групи B, кальцію та фосфору. Яйця доповнюють блюдо високим вмістом білка, вітамінів і корисного холестерину.

Щоб завершити страву, варто додати червоний перець і ріпчасту цибулю, які багаті вітаміном С і антиоксидантами.

Який приготувати

Список інгредієнтів:

два великі батати

два яйця

1/4 склянки молока

1 ріпчаста цибуля, нарізана

1/2 червоного перцю, дрібно нарізаного

сир фета

Почніть із попереднього розігрівання духовки до 200°C, добре вимийте та висушіть батат. Покладіть його у форму для запікання та змастіть олією.

Далі поставте у духовку на 45-50 хвилин, поки він не стане м’яким. Якщо у вас мало часу, ви можете використовувати фритюрницю або мікрохвильову піч протягом 25 хвилин.

Коли вони стануть м’якими всередині, вийміть їх з духовки та дайте охолонути.

Для начинки потрібно збити два яйця і з’єднати з молоком. Розріжте батат навпіл і обережно розімніть серединку, щоб утворилася лунка.

Приправте сіллю та перцем, а потім додайте будь-які інші овочі, які вам подобаються. У своєму рецепті доктор Шарма додала червоний перець, влила яєчну суміш і додала фету.

Після цього поставте страву ще в духовку або фритюрницю ще на 15-20 хвилин.