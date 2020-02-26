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Украинская королева красоты попала в страшное ДТП: все подробности

STYLERПроисшествия    26.02.2020 - 15:35
Украинская королева красоты попала в страшное ДТП: все подробности
Мисс Винница попала в ДТП (коллаж РБК-Украина)

Алина Шамалюк вместе с бывшим мужем попала в аварию в Виннице

Мисс Винница 2017 Алина Шамалюк попала в серьезное ДТП и сейчас находится в реанимации. Вместе с 24-летней девушкой в автомобиле находился ее бывший муж Александр Бойдаченко, который также получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.

Авария произошла в Виннице около рынка "Сатурн" возле остановки "Электросеть" - белый автомобиль Honda потерял управление и врезался в дерево. Об этом 26 февраля передает "33 канал".

За рулем машины находился 21-летний Бойдаченко, который является сыном местного бизнесмена и экс-директора Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства Игоря Мизраха.

Алина - дочь мэра города Калиновка под Винницей Анатолия Шамалюка.

Украинская королева красоты попала в страшное ДТП: все подробности

Алина Шамалюк (Фото: facebook.com)

Шамалюк и Бойдаченко поженились 2 года назад, но брак распался.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области, по предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево.

В настоящее время выясняется, был ли трезв водитель. Причину ДТП установят после опроса Бойдаченко и свидетелей, а также после изучения записей с камер видеонаблюдения. Сама авария произошла 22 февраля поздно вечером.

Украинская королева красоты попала в страшное ДТП: все подробности

Мисс Винница 2017 Алина Шамалюк с бывшим мужем попала в ДТП (Фото: 33kanal.com)

Сейчас молодой человек находится в травматологии с переломом бедра, Алина в отделении интенсивной терапии, у нее подозревают перелом черепа.

Как сообщалось ранее, летом 2019 года в Ивано-Франковске 20-летняя модель Влада Твардовская устроила масштабное ДТП возле ночного клуба.

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