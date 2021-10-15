На "Мисс Украина" продавали титул: основатель конкурса шокировал признанием (видео)

На конкурсе "Мисс Украина" торговали короной, и имя победительницы главного "состязания" красавиц страны, а также призовые места порой зависели от величины заплаченной суммы, рассказал основатель и бывший директор конкурса Сергей Матяш.

Матяш отметил, что нередко в высказываниях участниц конкурса уже после его окончания звучали обвинения - что все там "куплено и продано / перекуплено и перепродано", и вообще "формат зрелищ очень нечестный - это обман".

"Это не мошеннический формат - это некая игра. Где, конечно же, выборы условные. Нет такой линейки, такой шкалы, к которой можно приставить тысячу девушек, и определить, что эта - лучше всех, а эта - вторая, третья..." - комментирует шоумен.

Он обратил внимание на "совокупность субъективных мнений" при выборе мисс.

А также подчеркнул, что говорить о коррупции на конкурсе нелепо, так как проект "Мисс Украина" никогда не финансировался от государства, и является сугубо приватным.

На фоне регулярных обвинений в торгах призовыми местами Матяш через некоторое время "нарастил грубую кожу", и даже иронизировал об этом в общении с прессой.

"В первые годы конкурса я обижался и мне было очень неприятно, когда мне говорили - якобы я что-то продал. Хотя на самом деле никакой продажи не было... А потом прошло несколько лет, я к этому привык, и я уже начал говорить журналистам - да, продал, это здорово и классно, и стоит очередь покупателей", - рассказал он.

Однако при всем Матяш сознался сейчас на ток-шоу, что за десятилетия проведения конкурса было 5-6 годов, когда на финал не хватало финансов, и готовые принять участие в спонсировании мероприятия называли девушек, которых затем за деньги и выбирали победительницами.

Называя самую большую сумму, которую ему предлагали (но деньги организатор не взял), Матяш рассказал о 300 тысячах долларов.

"Такое было. Я сидел в одном общественном месте с руководителем корпорации, который сказал: "Вот есть участница, я хочу, чтобы она была первой. Вы скажите так и сейчас мой водитель из машины принесет вам деньги", - вспомнил он случай и добавил, что от предложения отказался, так как за ним уже "была другая корпорация".

Конкретизировать, в какие годы происходили такие покупки короны, и называть имена победительниц Матяш не стал "из этических соображений", но добавил, что очень важным являлось, чтобы девушка не знала о договоренностях.

Видео: основатель конкурса "Мис Украина" рассказал о закулисье и сознался, как продавали призовые места