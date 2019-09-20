Мисс Украина 2019: всплыли пикантные детали о происхождении Маргариты Паши

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша родилась на самом деле не в Украине. Девушка возмущена, что хейтеры делают на этом акцент и цепляются за ее происхождение. Об этом она рассказала в интервью для издания "Сегодня".

Маргарита Паша призналась, что ее семья переехала в Украину, когда ей исполнилось три года и рассказала откровенно о своем происхождении.

"Я никого не скрываю. Я из Харькова, из многодетной семьи. Мы переехали в этот город, когда мне было три года. Да, я родилась в России, но являюсь гражданкой Украины – у меня есть паспорт. Я же не могла выбрать, где родиться. В Украине я выросла, ходила в детский садик и получала образование. Не понимаю людей, которые цепляются за это и ставят акценты на моей личной жизни", - сообщила обладательница титула Мисс Украина 2019.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Также она рассказала о своей матери и отметила, что восхищается тем, как она построила свой собственный бизнес.

"По поводу моей мамы, я восхищаюсь этой женщиной – она построила свой бизнес и много работала. Я не скажу, что из обеспеченной семьи, но мама обеспечила меня всем необходимым. Я не скрываю своей семьи, просто зачем я должна это все выносить на публику. Вы должны знать обо мне, как о личности", - добавила Маргарита Паша.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Девушка призналась, что в ее жизни нет места романтическим отношениям и она на данный момент выбрала карьеру.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"У меня нет отношений и я поясню, почему. Я не могу совмещать, я тот человек, который занимается одним делом и погружается в это. Любые отношения требуют внимания. Я просыпаюсь в 4 утра, чтобы в 7 быть в эфире. У меня нет свободного времени! Я это прекрасно понимала, а особенно, когда шла подготовка к конкурсу. На сегодняшний момент я выбрала этот путь для себя", - призналась она.