Мішки під очима не зникають? Це може бути симптомом серйозного захворювання

Темні кола під очима, які ще називають мішками, часто стають причиною незадоволеності своєю зовнішністю. Ми часто шукаємо причину у втомі, але це не єдиний фактор.
Про яке захворювання може свідчити наявність кіл під очима - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Нирки є внутрішнім фільтром організму людини. Щодня вони фільтрують понад 1500 літрів крові. Вони очищають кров від токсинів і продуктів травлення, які виводяться з сечею. Також цей орган контролює рівень мінеральних речовин і кислотно-лужний баланс.
Правильне функціонування нирок забезпечує нормальний артеріальний тиск. Нирки також важливі для утворення еритроцитів і виробництва вітаміну D.
Люди, які страждають на захворювання нирок, часто дізнаються про це пізно, оскільки не відчувають болю. Важливо усвідомлено спостерігати за своїм тілом і звертати увагу на зміни, що відбуваються в ньому.
Симптоми порушення функції нирок включають:
Помітивши тривожні симптоми, не ставте собі діагноз, а зверніться до фахівця. Якщо є підозри на захворювання нирок, ваш сімейний лікар видасть направлення на аналізи або до вузького спеціаліста. Лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань нирок і сечовидільної системи - нефролог.
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В написанні матеріалу використані так джерела: NFZ, Strona Zdrowia, CNNHealth.