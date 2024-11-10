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Мішки під очима не зникають? Це може бути симптомом серйозного захворювання

Фото: В чому причина темних кіл під очима (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Темні кола під очима, які ще називають мішками, часто стають причиною незадоволеності своєю зовнішністю. Ми часто шукаємо причину у втомі, але це не єдиний фактор.

Про яке захворювання може свідчити наявність кіл під очима - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Проблема в організмі з нирками

Нирки є внутрішнім фільтром організму людини. Щодня вони фільтрують понад 1500 літрів крові. Вони очищають кров від токсинів і продуктів травлення, які виводяться з сечею. Також цей орган контролює рівень мінеральних речовин і кислотно-лужний баланс.

Правильне функціонування нирок забезпечує нормальний артеріальний тиск. Нирки також важливі для утворення еритроцитів і виробництва вітаміну D. 

Симптоми порушення функції нирок

Люди, які страждають на захворювання нирок, часто дізнаються про це пізно, оскільки не відчувають болю. Важливо усвідомлено спостерігати за своїм тілом і звертати увагу на зміни, що відбуваються в ньому.

Симптоми порушення функції нирок включають:

  • набряки під очима (так звані мішки),
  • набряк обличчя,
  • набряклі ноги,
  • поява утруднень при сечовипусканні (відсутність сечовипускання, гематурія без інфекції сечовивідних шляхів),
  • піниста сеча,
  • гіпертонія.

До якого лікаря звернутися, якщо у вас мішки під очима?

Помітивши тривожні симптоми, не ставте собі діагноз, а зверніться до фахівця.  Якщо є підозри на захворювання нирок, ваш сімейний лікар видасть направлення на аналізи або до вузького спеціаліста. Лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань нирок і сечовидільної системи - нефролог.

 

Читайте також про симптом №1 раку, який ви помітите лише під час чищення зубів.

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В написанні матеріалу використані так джерела: NFZ, Strona Zdrowia, CNNHealth.

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