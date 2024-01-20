Мішина, Анататоліч, Шаманська та Грабар зізналися, у скільки років вони вперше зайнялися сексом

За словами Анатоліча, він вперше зайнявся сексом у 18 років. Грабар заявив, що у нього це сталося у 19 років.

Мішина зізналася, що втратила невинність на першому курсі університету, теж у 18 років. Це сталося у машині, з чоловіком, який був першим коханням актриси.

А Шаманська розповіла, що вперше зайнялася сексом у 20 з половиною років. Вона не зізналася своєму партнеру, що у неї до цього нікого не було.

"Мені було майже 21! Я вперше в житті поцілувалася по-справжньому у 19 років", - зазначила блогерка.

Зірки розповіли, коли вперше зайнялися сексом (скріншот)

Згодом до розмови доєднався ведучий та герой шоу "Холостяк" Нікіта Добринін. Він заявив, що вперше зайнявся сексом теж у 18 років. Однако про нього він знав з дитинства.

"Мені було мало років, я точно не пам'ятаю, скільки. Думаю років 6, в мене сім'я лікарів і в нас була полиця величезна, книжна. І там багато було книжок з анатомії і я з раннього віку почав проявляти цікавість, і я розглядав "Анатомію", а потім я побачив книжку про секс... Це була моя перша сексуальна освіта", - розповів Добринін.