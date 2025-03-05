"Міс Україна Всесвіт" стала жертвою домашнього насильства і показала шокуючі фото у синцях

"Пост про мене і про 6 років моїх "чудових" відносин з коханою людиною, або що є по ту сторону інстаграму", - так починається емоційне зізнання моделі.

Вона відверто розповіла, що довгий час сподівалася на зміни у стосунках, однак ситуація лише погіршувалася. Анастасія Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Коли ви бачите просто картинку, а ось результат відносин з людиною, котру ти навіть кохав, на котру раніше надіявся, надіявся, що все зміниться, але нічого не мінялось, а тільки ставало гірше… алкоголь… нервові зриви… маніпуляція тобою, твоїми рідними та друзями… булінг та насилля… погрози… і це все потім бачила і чула наша дитина", - поділилася Анастасія.

За її словами, останні два роки стали для неї особливо важкими, оскільки вона залишилася за кордоном без підтримки рідних. Проте в якийсь момент вона зрозуміла, що терпіти більше не можна. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Трапляється ще одна неприємна "ситуація", ти береш себе в руки, збираєш речі і вертаєшся назад додому, тоді слово "додому" для мене ніколи не було таким теплим, навіть коли ти їдеш назад в Україну з 2-річною дитиною під ракети та обстріли", - написала Суббота.

Модель також розповіла, що після повернення до України їй довелося долати наслідки пережитої депресії, безсоння та емоційного виснаження. Вона наголосила, що після розриву відчула справжню свободу, незважаючи навіть на війну. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна і живеш без страху за своє життя та за дитину, ти живеш у спокої - так, так, у спокої навіть під постійні тривоги та обстріли… "смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно, як моментами у ці 6 років", - зазначила знаменитість.

Своєю історією "Міс Україна Всесвіт" закликала всіх, хто перебуває у схожій ситуації, не мовчати та берегти себе. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Тому хочу сказати одне: хто був або є зараз у такій ситуації, як була я… любіть себе! Ваше здоров'я, моральний, психологічний та фізичний стан є важливим, і ваше життя є важливим. Коли люди кажуть, що вони зміняться – не вірте їм… бо брехня буде один, другий, третій раз і так нескінченно", - написала Анастасія.

У своєму зверненні вона також підкреслила, що не боїться розповісти свою історію. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Я знаю, що є люди, які будуть радіти цьому посту, але мені все одно. Я давно хотіла це показати, я прийняла цю ситуацію і просто живу далі. Дякую тобі за 6 років! І дякую, що я стала сильнішою, розумнішою і стала цінувати себе!", - зауважила зірка. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Модель додала, що це ще не всі світлини, які вона готова оприлюднити. Анастасія Суббота показала синці (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Що відомо про Анастасію Субботу

Анастасії 30 років, вона родом із Запоріжжя. За професією - вебдизайнерка. Модель захоплюється живописом, спортивною хореографією, футболом та боксом, а також вивченням іноземних мов.

У 2019 році вона представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у США, але не потрапила до ТОП-20 фіналісток.

Анастасія Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Анастасія виховує 3-річну доньку Єлизавету, а нещодавно повідомила, що чекає на другу дитину. Анастасія Суббота з донькою (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Однак вона не уточнила, чи вагітна від чоловіка, з яким пережила насильство, чи від нового обранця. Анастасія Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

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