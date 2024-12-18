Міс Україна Всесвіт Неплях повідомила про смерть близької людини: фото та подробиці

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка нещодавно похизувалася стрункими ногами та ідеальним пресом , розповіла в мережі про втрату близької людини - померла її бабуся.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram моделі.

Вона написала зворушливий пост про свою рідну людину - бабусю, на яку вона дуже схожа.

"У 30 років я почувалася найщасливішою людиною, адже щоночі за мене молилися 2 моїх рідних бабусі, для яких я перша онука і точно найбільше потребую їхньої підтримки", - зазначила 30-річна "Міс Україна Всесвіт-2021".

"Сьогодні однієї моєї любимки не стало. Це найближча була мені людина по духу, і завдяки їй я ношу її риси обличчя до кінця життя, адже моє обличчя - її дзеркало на 100%", - зазначила Неплях.

Бабуся Анни Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Також вона розповіла, що її бабуся була в молодості красунею.

"Вона була тією, про яку кажуть: "Перша красуня на танцях"... Вона була красунею з палаючими зеленими очима і тонкими щиколотками, через які втрачали розум. Але все життя вона була одна, знаючи лише батька моєї мами, якого депортували з союзу і більше вона ні з ким не була близькою", - розповіла модель.

Говорячи про свою рідну людину, Анна Неплях наголосила, що бабуся багато жартувала і навіть на пенсії мала "природний магнетизм" - до неї тягнулися чоловіки. Також дівчина згадала, що бабуся не соромилася будь-якої роботи, а на пенсії намагалася допомагати всім онучкам.

"Я ніколи не забуду, як 10 років тому, переїхавши до Києва, я жила на 1500 грн на місяць, з яких її половина, щоб у мене все тут вийшло", - підкреслила модель.

Анна Неплях повідомила про горе в родині (фото: instagram.com/neplyah)

"Міс Україна Всесвіт-2021" також згадала свою улюблену страву, яку готувала їй бабуся - борщ. Однак в останні місяці в неї не було на це сил.

У дописі вона зазначила, що в бабусі був мікроінсульт, але потім її забрали додому, де вона й померла.

Бабуся Анни Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Дівчина зворушливо звернулася до бабусі та пообіцяла виконати всі її настанови.

"Я дуже тебе люблю й обіцяю зробити все, що обіцяла. Твоя краса буде в моїх дітях", - підсумувала вона.

Бабуся Неплях - архівний знімок (фото: instagram.com/neplyah)

Що відомо про Анну Неплях

Анна Неплях - українська модель із Дніпра, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021". Також була "Міс Інтерконтиненталь Україна" (2017).

Народилася 1994 року, у дитинстві займалася танцями, закінчила школу із золотою медаллю.

Дівчина розповідала, що після початку повномасштабної війни вона погладшала на 9 кг. Причиною різкого набору ваги став стрес і його заїдання солодким.

Потім модель взяла себе в руки - насамперед вона відмовилася від алкоголю. Також вона поділилася своїм раціоном для підтримки стрункості: вона їсть фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, сири, рибу, морепродукти, м'ясо, низьковуглеводні десерти та чорний шоколад.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)