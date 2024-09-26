Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка нещодавно розповіла, як їй вдалося схуднути, порадувала своїх шанувальників гарячою фотосесією у спідній білизні.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram моделі.
Вона опублікувала нову серію фото у досить відвертому образі: для зйомки дівчина вибрала спідню білизну білого відтінку, укорочений жакет та капронові колготи з квітковим візерунком, а також туфлі на мініатюрному підборі та з вузькими носками.
Модель вміє вибирати ракурси (фото: instagram.com/neplyah)
Також дівчина доповнила свій образ макіяжем з акцентом на очах та незвичною зачіскою. Їй розділили волосся по проділу і зробили ефект "холодна хвиля".
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Завершували образ 30-річної дівчини масивні сережки та кілька ланцюжків із підвісками на шиї.
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
На сміливих фото Міс Україна Всесвіт продемонстрував ідеальну фігуру: довгі ноги та підтягнутий живіт.
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Нагадаємо, Анна Неплях - українська модель з Дніпра, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021". Також вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь Україна" у 2017 році.
Після початку повномасштабної війни модель набрала 9 кг. Дівчина впевнена, що сталося це через стрес, адже в моменти сильних переживань хочеться з'їсти щось смачненьке.
Потім модель взяла себе в руки і перш за все відмовилася від алкоголю. Неплях неодноразово ділилася в мережі секретами свого схуднення та раціоном, якого дотримується. Модель їсть фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, сири, рибу, морепродукти, м'ясо, низьковуглеводні десерти та чорний шоколад.