Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка нещодавно розповіла, як їй вдалося схуднути , порадувала своїх шанувальників гарячою фотосесією у спідній білизні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram моделі.

Вона опублікувала нову серію фото у досить відвертому образі: для зйомки дівчина вибрала спідню білизну білого відтінку, укорочений жакет та капронові колготи з квітковим візерунком, а також туфлі на мініатюрному підборі та з вузькими носками.

Модель вміє вибирати ракурси (фото: instagram.com/neplyah)

Також дівчина доповнила свій образ макіяжем з акцентом на очах та незвичною зачіскою. Їй розділили волосся по проділу і зробили ефект "холодна хвиля".

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершували образ 30-річної дівчини масивні сережки та кілька ланцюжків із підвісками на шиї.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

На сміливих фото Міс Україна Всесвіт продемонстрував ідеальну фігуру: довгі ноги та підтягнутий живіт.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Що відомо про Анну Неплях

Нагадаємо, Анна Неплях - українська модель з Дніпра, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021". Також вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь Україна" у 2017 році.

Після початку повномасштабної війни модель набрала 9 кг. Дівчина впевнена, що сталося це через стрес, адже в моменти сильних переживань хочеться з'їсти щось смачненьке.

Потім модель взяла себе в руки і перш за все відмовилася від алкоголю. Неплях неодноразово ділилася в мережі секретами свого схуднення та раціоном, якого дотримується. Модель їсть фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, сири, рибу, морепродукти, м'ясо, низьковуглеводні десерти та чорний шоколад.

Так Неплях виглядає зараз (фото: instagram.com/neplyah)