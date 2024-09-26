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Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Четвер 26 вересня 2024 13:12
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Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Катерина Собкова

Власниця титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, яка нещодавно розповіла, як їй вдалося схуднути, порадувала своїх шанувальників гарячою фотосесією у спідній білизні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram моделі.

Вона опублікувала нову серію фото у досить відвертому образі: для зйомки дівчина вибрала спідню білизну білого відтінку, укорочений жакет та капронові колготи з квітковим візерунком, а також туфлі на мініатюрному підборі та з вузькими носками.

Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фотоМіс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Модель вміє вибирати ракурси (фото: instagram.com/neplyah)

Також дівчина доповнила свій образ макіяжем з акцентом на очах та незвичною зачіскою. Їй розділили волосся по проділу і зробили ефект "холодна хвиля".

Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фотоМіс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершували образ 30-річної дівчини масивні сережки та кілька ланцюжків із підвісками на шиї.

Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

На сміливих фото Міс Україна Всесвіт продемонстрував ідеальну фігуру: довгі ноги та підтягнутий живіт.

Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фото

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Що відомо про Анну Неплях

Нагадаємо, Анна Неплях - українська модель з Дніпра, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021". Також вона була коронована "Міс Інтерконтиненталь Україна" у 2017 році.

Після початку повномасштабної війни модель набрала 9 кг. Дівчина впевнена, що сталося це через стрес, адже в моменти сильних переживань хочеться з'їсти щось смачненьке.

Потім модель взяла себе в руки і перш за все відмовилася від алкоголю. Неплях неодноразово ділилася в мережі секретами свого схуднення та раціоном, якого дотримується. Модель їсть фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, сири, рибу, морепродукти, м'ясо, низьковуглеводні десерти та чорний шоколад.

Міс Україна Всесвіт Неплях похвалилася стрункими ногами та ідеальним пресом: пікантні фотоТак Неплях виглядає зараз (фото: instagram.com/neplyah)

Раніше Анна Трінчер потішила шанувальників пікантними фото у відвертому образі.

Також дивіться, яке фото Тарас Цимбалюк засвітив у мережі зі своєю коханою.

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