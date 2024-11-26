"Міс Україна Всесвіт-2022" розповіла про схуднення після пологів та показалася з донечкою

У серпні переможниця "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко вперше стала мамою. А тепер вона вийшла на зв'язок у соцмережах: поділилася зворушливим фото та поспілкувалася з підписниками.
Що саме розповіла інтернет-знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Так, на фото можна побачити, що родина вже позує біля святкової ялинки. "Хто вже поставив ялинку? В реаліях сьогодення вирішили поставити раніше, щоб підіймала настрій", - написала Вікторія у дописі.
Вона тримала крихітку на руках, і обоє дивилися на новорічну красуню. Апанасенко постала в кадрі у лосинах молочного кольору та светрі бежевого відтінку.
На інших світлинах вона показала донечку, коли та лежала на дивані. Проте обличчя дитини знаменитість поки не поспішає розкривати.
Окрім того, Апанасенко також відповідала на запитання підписників, і кілька з них стосувалися її відновлення після пологів. Зокрема, "Міс Всесвіт Україна 2022" поділилася, що за період вагітності набрала 20 кг. Вона також показала фото, зроблене через 20 днів після пологів, і розповіла, що тоді схудла одразу на 12 кг.
"Це фото було зроблене через 20 днів після пологів: -12 кг одразу. Я стабільно з дитиною на руках, плюс те, що я займалася спортом раніше. Зараз залишилося скинути 4 кг, і буде вага, яка була до вагітності", - написала дівчина.
Також Апанасенко зізналася, що у минулому задумувалася про двох дітей, проте зараз поки що відклала цю думку, оскільки батьківство, особливо його перший період, виявилося, за її словами, доволі складним.
Нагадаємо, батьком дитини, чоловіком Вікторії, є заступник Міністра цифрової трансформації України з розвитку IT-галузі Олександр Борняков. Доньку пара назвала Емілією.
Закохані одружилися у березні минулого року, і тривалий час модель не афішувала свої стосунки. Про вагітність Апанасенко повідомила напередодні пологів, опублікувавши кадри, де вона постала уже з округлим животом.
Ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" продала костюм "Воїн світла" за шалені гроші.
Також нагадаємо, що на "Міс Всесвіт 2022" Апанасенко не дозволили сказати про війну.