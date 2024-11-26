"Міс Україна Всесвіт-2022" розповіла про схуднення після пологів та показалася з донечкою
У серпні переможниця "Міс Всесвіт Україна 2022" Вікторія Апанасенко вперше стала мамою. А тепер вона вийшла на зв'язок у соцмережах: поділилася зворушливим фото та поспілкувалася з підписниками.
Що саме розповіла інтернет-знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Вікторія Апанасенко показала донечку
Так, на фото можна побачити, що родина вже позує біля святкової ялинки. "Хто вже поставив ялинку? В реаліях сьогодення вирішили поставити раніше, щоб підіймала настрій", - написала Вікторія у дописі.
Вона тримала крихітку на руках, і обоє дивилися на новорічну красуню. Апанасенко постала в кадрі у лосинах молочного кольору та светрі бежевого відтінку.
На інших світлинах вона показала донечку, коли та лежала на дивані. Проте обличчя дитини знаменитість поки не поспішає розкривати.
Ананасенко і її 3-місячна донька (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Ананасенко показала доньку Емілію (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Вікторія стала мамою донечки (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Окрім того, Апанасенко також відповідала на запитання підписників, і кілька з них стосувалися її відновлення після пологів. Зокрема, "Міс Всесвіт Україна 2022" поділилася, що за період вагітності набрала 20 кг. Вона також показала фото, зроблене через 20 днів після пологів, і розповіла, що тоді схудла одразу на 12 кг.
"Це фото було зроблене через 20 днів після пологів: -12 кг одразу. Я стабільно з дитиною на руках, плюс те, що я займалася спортом раніше. Зараз залишилося скинути 4 кг, і буде вага, яка була до вагітності", - написала дівчина.
Ананасенко розповіла про схуднення (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Також Апанасенко зізналася, що у минулому задумувалася про двох дітей, проте зараз поки що відклала цю думку, оскільки батьківство, особливо його перший період, виявилося, за її словами, доволі складним.
Ананасенко висловилася про батьківство (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Нагадаємо, батьком дитини, чоловіком Вікторії, є заступник Міністра цифрової трансформації України з розвитку IT-галузі Олександр Борняков. Доньку пара назвала Емілією.
Закохані одружилися у березні минулого року, і тривалий час модель не афішувала свої стосунки. Про вагітність Апанасенко повідомила напередодні пологів, опублікувавши кадри, де вона постала уже з округлим животом.
Вікторія Апанасенко та Олександр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)
Ми писали, що "Міс Україна Всесвіт" продала костюм "Воїн світла" за шалені гроші.
Також нагадаємо, що на "Міс Всесвіт 2022" Апанасенко не дозволили сказати про війну.