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Міс Німеччина 2024: найкрасивішою німецькою жінкою стала уродженка Ірану

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)
Автор: Іванна Пашкевич

У неділю, 25 лютого, в місті Руст, розташованому на півдні Баден-Вюртемберга, відбувся конкурс краси Міс Німеччина 2024. Володаркою першого місця стала 39-річна Апаме Шенауер, родом з Ірану. Замість традиційної корони, їй було присвоєно титул "Жінка-лідер", а також вручено премію в розмірі 25 тисяч євро.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

Що відомо про Апаме Шенауер

Апаме працює архітектором і проживає в Берліні, у неї двоє дітей.

У Німеччині вона живе з шести років, до країни приїхала разом із сім'єю як біженка.

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)

"Ми переїхали до Німеччини, щоб я і моя сестра могли жити вільно", - сказала красуня у своїй промові.

У мережі зазначили, що, на відміну від багатьох інших переможниць у конкурсах краси, Шенауер "натуральна", оскільки так виглядає, ніби не робила пластичних операцій.

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)

Цього року вікові обмеження на участь було знято, що дало змогу Апамі не тільки взяти участь у конкурсі, а й здобути перемогу.

Організатори шоу зазначили, що це підкреслює розвиток "інклюзивності подібних заходів".

До слова, Шенауер конкурувала ще з сімома учасницями. Останніми роками конкурси краси в Німеччині проходять у новому форматі, де фізична привабливість учасниць не є головним показником перемоги, а значно важливішою стає їхня індивідуальність.

Нещодавно ми розповідали, що у конкурс Міс Франція вперше виграла дівчина з коротким волоссям. Її захейтили і назвали "нежіночною".

Також ми писали, що українська учасниця представила свій національний костюм на Міс світу 2024.

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