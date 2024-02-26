Міс Німеччина 2024: найкрасивішою німецькою жінкою стала уродженка Ірану

Що відомо про Апаме Шенауер

Апаме працює архітектором і проживає в Берліні, у неї двоє дітей.

У Німеччині вона живе з шести років, до країни приїхала разом із сім'єю як біженка.

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)

"Ми переїхали до Німеччини, щоб я і моя сестра могли жити вільно", - сказала красуня у своїй промові.

У мережі зазначили, що, на відміну від багатьох інших переможниць у конкурсах краси, Шенауер "натуральна", оскільки так виглядає, ніби не робила пластичних операцій.

Апаме Шенауер (фото: instagram.com/api_schoenauer)

Цього року вікові обмеження на участь було знято, що дало змогу Апамі не тільки взяти участь у конкурсі, а й здобути перемогу.

Організатори шоу зазначили, що це підкреслює розвиток "інклюзивності подібних заходів".

До слова, Шенауер конкурувала ще з сімома учасницями. Останніми роками конкурси краси в Німеччині проходять у новому форматі, де фізична привабливість учасниць не є головним показником перемоги, а значно важливішою стає їхня індивідуальність.