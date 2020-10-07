Миру грозит новая глобальная инфекция, равная коронавирусу

Пока весь мир ведет ожесточенную борьбу с коронавирусом, назревает еще одна разрушительная опасность для здоровья людей. Эксперты рассказали про новую глобальную угрозу инфекционного заболевания.

Речь идет об устойчивых к антибиотикам бактериях, которые медленно, но уверенно захватывают позиции. Об этом пишет ScienceAlert. По мнению экспертов, бактерии могут стать угрозой на уровне COVID-19.

Так, американские ученые пришли к выводу, что около 3 млн жителей США ежегодно заражаются устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекцией. Из них примерно 35 тыс. умирают. А в мире каждый год жертвами таких инфекций становятся 700 тыс. человек.

В ВОЗ заявили, что около 10 миллионов людей могут умирать от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно к 2050 году.

Что же является причиной такой угрозы? Эксперты заявляют, что это наше беспечное отношение к антибиотикам, которые применяются даже в животноводстве, и которыми мы лечим простые сопли. Кроме того, некоторые бактерии, что выживают после атаки препаратов, становятся настолько устойчивыми, что практически не поддаются уничтожению.

К примеру, во всем мире 230 тыс. человек умирают ежегодно только от туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

"В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается", - заявляет Стеффани Стратди, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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