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В Миргороде по городу бегала неадекватная девушка с ножом: порезала полицейского

Автор: Анна Шиканова

В Миргороде Полтавской области по городу бегала 22-летняя девушка с ножом. По словам очевидцев, она находилась в неадекватном состоянии.

Детали инцидента сообщили в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

Странную девушку с ножом в руках местные жители заметили в районе железнодорожной станции в Миргороде. Она вела себя неадекватно и напугала людей. На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Когда "копы" прибыли по указанному адресу, они обнаружили, что 22-летняя нарушительница им знакома – ранее она уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и даже успела "заработать" несколько административных штрафов за нарушение общественного порядка.

Задержать неадекватную барышню полиции удалось не сразу – она пошла в наступление с нецензурными словами и угрозами, а потом ранила одного из следователей. Своим ножом она порезала офицеру предплечье, когда он пытался ее утихомирить.

По Миргороду бегала неадекватная девушка с ножом в руках

"Нарушительницу задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в специализированное учреждение для обследования. Сведения о данном факте внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – причинение работнику правоохранительных органов телесных повреждений в связи с выполнением работником служебных обязанностей", - сообщили в полиции.

Нарушительнице уже сообщили о подозрении и на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. За такое нарушение закона девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Кривым Рогом мужчина порезал ножом двухлетнего сына своей сожительницы, чтобы отомстить.

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