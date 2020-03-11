В мире второй пациент вылечился от ВИЧ

В мире зафиксирован случай, когда мужчина с ВИЧ полностью выздоровел. Об этом сообщает медицинское издание The Lancet. Так называемый "лондонский пациент" принимал антивирусную терапию, но после 18 месяцев ее окончания у него была ремиссия, то есть исчезли все признаки заболевания.

Имя мужчины издание не сообщило по этичным соображениям, но в Сми просочилась информация, что им является 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. Таким образом он стал вторым в истории человеком, который излечился от ВИЧ.

Напомним, что первым человеком, который вылечился от ВИЧ при помощи аналогичного способа, стал американец Тимоти Браун, прошедший процедуру в 2007–2008 годах.

Как мы ранее сообщали, украинский журналист Евгений Лесной сделал в прямом эфире смелое признание. Он сообщил, что уже 12 лет живет с ВИЧ. Креативный продюсер канала "Киев" сделал это, чтобы другие люди не относились негативно к соотечественникам с таким диагнозом.