В мире увеличилось количество миллионеров, благодаря COVID-вакцинам: кто заработал больше всего

Вакцины от коронавируса сделали миллиардерами как минимум девятерых людей на фоне всеобщей иммунизации в мире.
Об этом сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance,
Люди стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от коронавируса.
После начала всеобщей вакцинации эти люди стали миллионерами:
В Oxfam утверждают, что общее состояние девяти миллиардеров составляет 19,3 млрд долларов.
Напомним, что Международная благотворительная организация Oxfam была основана в 1942 году. Она функционирует более чем в 90 странах и оказывает помощь в борьбе с бедностью и социальной несправедливостью.
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