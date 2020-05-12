Мир побеждает коронавирус: уже более 10 стран излечились от COVID-19

Коронавирус в мире победили уже в больше, чем десяти странах. Статистические данные Университета имени Джонса Хопкинса говорят, что от пандемии избавились в 12 странах - там более нет активных случаев заболевания.

Первой победить коронавирус удалось Гренландии. Новых случаев там нет уже больше месяца - с 4 апреля. Всего в столице - городе Нуук выявили 11 заболевших (на острове живет больше 57 тысяч человек).

Страной с самым большим числом заболевших, которая уже излечилась от коронавируса, стал Маврикий. Это островное государство, относящееся к Южной Африке (неподалеку от острова Мадагаскар). Здесь заболело 332 человека, 10 из них, увы, умерло, остальные - выздоровели. Всего на острове живет более миллиона людей.

На Фарерских островах, расположенных на равном удалении от Великобритании и Исландии, заболело 187 человек, - все они уже выздоровели. Группу островов населяют около 50 тысяч человек.

Белиз - маленькое государство в Центральной Америке (около 400 тысяч население) также избавилось от эпидемии. Здесь заболело 18 человек, двое из них, к сожалению, не выжили.

Новая Каледония - группа островов в Тихом океане неподалеку от Австралии. Там живет около 275 тысяч человек - 18 из них заболело коронавирусом, но все уже выздоровели.

Добрался коронавирус и до Фолклендских островов, где на почти 3 тысячи населения было 13 случаев. Все заболевшие жители выздоровели, и острова, где пингвинов больше, чем людей, возвращаются к своей прежней жизни.

Суринам - небольшое государство в Южной Америке, что находится по соседству с Бразилией, тоже больше не болеет. Из около 600 тысяч жителей там перенесло коронавирус 10 человек, один из них, к сожалению скончался.

На островном государстве Папуа-Новая Гвинея (Океания, рядом с Австралией) также больше нет ни одного случая. Хотя в стране живет более 7 миллионов человек, заболело коронавирусом только 8 человек, все они уже выздоровели.

Остров в Карибском море также отчиталось об отсутствии активных случаев болезни. Это Сен-Барт, где живет чуть больше 9 тысяч человек. На острове заболело 6 человек, все они выздоровели. Здесь коронавируса нет уже достаточно давно - со второй половины апреля.

Не обошел стороной коронавирус Западную Сахару в Африке, где все 6 заболевших коронавирусом уже выздоровели. Там живет около 500 тысяч человек.

Еще один остров в Карибском море - Ангилья - тоже больше не болеет коронавирусом. Всего там зафиксировали три случая (население - 60 тысяч), все пациенты выздоровели.

Сен-Пьер и Микелон - острова у берегов Канады, с населением 6 тысяч человек. Здесь выявлен всего один случай болезни. Пациент уже выздоровел.

Эти страны победили коронавирус (скрин: worldometers.info)

К этому списку можно также отнести и Исландию. Хотя в стране еще есть официальные случаи коронавируса, но новых больных нет. А оставшиеся пациенты заканчивают лечение. Правительство официально заявило, что им удалось справиться с пандемией COVID-19.