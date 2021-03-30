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В Минздраве заявили про "особенное" лечение переболевших коронавирусом

Автор: Светлана Мащенко

Украинцы, которые переболели коронавирусом, получат возможность пройти "постковидную" реабилитацию за счет государства.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн брифинга 30 марта.

По словам чиновника, в Минздраве организована рабочая группа по наработке "пакета инициатив относительно постковидной реабилитации", в том числе и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья Украины.

"То есть, когда Национальная служба здоровья в рамках своей оплаты медицинской помощи оплачивает и будет оплачивать за постковидную реабилитацию", - заявил Степанов.

Что войдет в пакет реабилитации:

  • лечение легочных осложнений,
  • поражение центральной нервной системы,
  • психологическое восстановление.

Кроме этого, по словам Степанова, планируется повышение зарплаты медикам: врачам - 23 000 грн, средний персонал - 17 000 грн, младший персонал - 12 000 грн.

Видео: Максим Степанов заявил про необходимость реабилитации переболевших коронавирусом

Ранее мы писали, что Максим Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом.

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