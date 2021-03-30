В Минздраве заявили про "особенное" лечение переболевших коронавирусом

По словам чиновника, в Минздраве организована рабочая группа по наработке "пакета инициатив относительно постковидной реабилитации", в том числе и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья Украины.

"То есть, когда Национальная служба здоровья в рамках своей оплаты медицинской помощи оплачивает и будет оплачивать за постковидную реабилитацию", - заявил Степанов.

Что войдет в пакет реабилитации:

лечение легочных осложнений,

поражение центральной нервной системы,

психологическое восстановление.

Кроме этого, по словам Степанова, планируется повышение зарплаты медикам: врачам - 23 000 грн, средний персонал - 17 000 грн, младший персонал - 12 000 грн.

Видео: Максим Степанов заявил про необходимость реабилитации переболевших коронавирусом