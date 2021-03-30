В Минздраве заявили про "особенное" лечение переболевших коронавирусом
Украинцы, которые переболели коронавирусом, получат возможность пройти "постковидную" реабилитацию за счет государства.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн брифинга 30 марта.
По словам чиновника, в Минздраве организована рабочая группа по наработке "пакета инициатив относительно постковидной реабилитации", в том числе и в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья Украины.
"То есть, когда Национальная служба здоровья в рамках своей оплаты медицинской помощи оплачивает и будет оплачивать за постковидную реабилитацию", - заявил Степанов.
Что войдет в пакет реабилитации:
- лечение легочных осложнений,
- поражение центральной нервной системы,
- психологическое восстановление.
Кроме этого, по словам Степанова, планируется повышение зарплаты медикам: врачам - 23 000 грн, средний персонал - 17 000 грн, младший персонал - 12 000 грн.
Видео: Максим Степанов заявил про необходимость реабилитации переболевших коронавирусом
Ранее мы писали, что Максим Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом.