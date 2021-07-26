В Минздраве сделали категоричное заявление о вакцинации беременных от COVID-19

В Минздраве заявили, что беременных нужно вакцинировать от коронавируса, и что это безопасно, как для матери, так и для ребенка.
Соответсвующую информацию опубликовали в пресс-службе ведомства.
По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность прививок доказана исследованиями на животных. А практика вакцинирования женщин показала, что побочных действий нет.
"На сегодняшний день есть достаточно опыта вакцинации беременных. У беременных, которые вакцинированы от COVID-19, не было выявлено каких-либо негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных", - заявил медик.
По словам Лапия, COVID-19 является опасной болезнью для беременных.
"Он может приводить к преждевременным родам, к прерыванию беременности, к рождению детей преждевременно. Именно поэтому важно защищать и вакцинировать беременных против этой инфекции", - добавил эксперт.
Врач говорит, что ни проводить тест на беременность перед вакцинацией, ни откладывать запланированную беременность на время проведения прививок, не нужно.
Отметим, что ранее в Национальной службе здоровья Украины заявили, что беременных нужно вакцинировать только в особенных случаях. Речь идет о группах риска - если женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания.
При этом, по данным Минздрва, в Украине только один препарат разрешен беременным - это мРНК-вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech. А вот инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещают прививки беременных.
Если же женщина получила первую дозу другим препаратом до того, как наступила беременность, то вопрос о введении второй дозы должен решаться ею совместно с врачом.
Напомним, что в Украине на 26 июля полностью вакцинировано от коронавируса 1,7 млн человек.
Ранее врач назвал украинцам вакцину, которая может лучше остальных защищать от коронавируса.