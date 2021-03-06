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В Минздраве рассказали, кто может не записываться на прививку от COVID-19: список

Автор: Анна Киселева

Вакцинация в Украине требует обязательной записи, чтобы разумно распорядиться партиями вакцин из-за короткого срока их хранения. При этом такое условие обязательно не для всех. В Минздраве назвали группы граждан, которые могут сделать прививку без предварительной записи, но по другому механизму.

Об этом говорится в пресс-службе Минздрава Украины в Telegram.

Кто не должен записываться на вакцинацию:

  • работник здравоохранения, образования, социальной сферы;
  • работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т. д.);
  • военнослужащий;
  • работник структур государственной безопасности (включая Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и Службой безопасности Украины).

Сообщается, что представители этих профессий получат уведомление о датах вакцинации от администрации учреждения, в котором они работают.

Всем же, кто в этот список не попал необходимо записываться самостоятельно. Сделать это можно тремя способами: через портал "Дія", через мобильное приложение "Дія", а также позвонить на горячую линию Минздрава.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине (инфографика: t.me/mozofficial)

Напомним, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на утро 6 марта в стране привили 15 758 человек.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины хотят разработать специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияКоронавирус
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