В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут прививаться от COVID-19 в частных клиниках

"Моя позиция неизменна. Мы ждем, мы готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, зарегистрированных в нашей стране", - сказал Степанов.

На сегодняшний день ни одного предложения относительно подачи документов по завозу на частный рынок в Министерство здравоохранения не поступало, отметил глава Минздрава.

"Я неоднократно обращался и сейчас обращаюсь. У всех, у кого есть возможность завезти вакцину на частный рынок, пожалуйста, мы в максимально сжатые сроки согласуем все документы по использованию вакцин на территории Украины", — резюмировал Степанов.

На сегодняшний день Украина ждет получения вакцин от коронавируса Novavax, Covishield, Pfizer, а также партии вакцины по механизму COVAX. Всего в Минздраве рассчитывают на 32 млн доз вакцин.

Кстати, до этого министр Степанов говорил, что на закупку вакцин не хватает денег.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию … Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил министр.