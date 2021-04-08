В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут прививаться от COVID-19 в частных клиниках

В Министерстве здравоохранения готовы максимально помогать частным клиникам завезти в Украину вакцины, чтобы желающие могли прививаться от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Моя позиция неизменна. Мы ждем, мы готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, зарегистрированных в нашей стране", - сказал Степанов.

На сегодняшний день ни одного предложения относительно подачи документов по завозу на частный рынок в Министерство здравоохранения не поступало, отметил глава Минздрава.

"Я неоднократно обращался и сейчас обращаюсь. У всех, у кого есть возможность завезти вакцину на частный рынок, пожалуйста, мы в максимально сжатые сроки согласуем все документы по использованию вакцин на территории Украины", — резюмировал Степанов.

На сегодняшний день Украина ждет получения вакцин от коронавируса Novavax, Covishield, Pfizer, а также партии вакцины по механизму COVAX. Всего в Минздраве рассчитывают на 32 млн доз вакцин.

Кстати, до этого министр Степанов говорил, что на закупку вакцин не хватает денег.

"Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию … Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин", - отметил министр.