UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минздраве рассказали, что такое "вина уцелевшего": физические и психологические симптомы

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам дали советы, как справиться с такой психологической проблемой, как "вина уцелевшего", что может возникнуть во времена войны РФ против Украины.

Об этом рассказали в Минздраве.

Что такое "вина уцелевшего"

Вина уцелевшего (ВУ) - это распространенная реакция на травматические события и симптом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Психологи говорят, что УВ может иметь серьезное влияние на жизнь и способность человека принимать решения и взвешенно оценивать ситуацию.

Такое ощущение может возникать у человека, который пережил опасную для жизни ситуацию или событие (войну, болезнь и тому подобное), когда другим этого не удалось.

Те, кто выжил, могут корить себя из-за того, что избежали смерти, тогда как другие лишились жизни. И постоянно размышлять над тем, что они могли сделать, чтобы предотвратить травматическому событию или спасти других.

Симптомы ВУ

Самые распространенные психологические симптомы:

  • Воспоминания о травматическом событии, навязчивые мысли о нем.
  • Раздражительность, перепады настроения и вспышки гнева.
  • Апатия, отсутствие мотивации, ощущение беспомощности.
  • Суицидальные мысли.

Физические симптомы вины уцелевшего:

  • Изменение аппетита, тошнота или боль в животе.
  • Нарушение сна.
  • Головные боли.
  • Учащенное сердцебиение.

Как помочь себе, если вы чувствуете вину выжившего?

Позвольте себе разные эмоции. Если вы потеряли кого-то из близких, дайте себе время, чтобы отгоревать.

Сфокусируйтесь на внешних причинах травматического события. Не ваша вина, что началась война. Фокус на этом поможет избежать самообвинений.

Сделайте что-то полезное: займитесь волонтерством; координируйте тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать: покормите бездомных животных; добросовестно выполняйте свою работу.

Помните, что вы - не одни. Общайтесь с людьми, которые имеют подобный опыт. Это поможет избавиться от ощущения одиночества.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины