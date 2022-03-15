В Минздраве рассказали, что такое "вина уцелевшего": физические и психологические симптомы
Украинцам дали советы, как справиться с такой психологической проблемой, как "вина уцелевшего", что может возникнуть во времена войны РФ против Украины.
Об этом рассказали в Минздраве.
Что такое "вина уцелевшего"
Вина уцелевшего (ВУ) - это распространенная реакция на травматические события и симптом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Психологи говорят, что УВ может иметь серьезное влияние на жизнь и способность человека принимать решения и взвешенно оценивать ситуацию.
Такое ощущение может возникать у человека, который пережил опасную для жизни ситуацию или событие (войну, болезнь и тому подобное), когда другим этого не удалось.
Те, кто выжил, могут корить себя из-за того, что избежали смерти, тогда как другие лишились жизни. И постоянно размышлять над тем, что они могли сделать, чтобы предотвратить травматическому событию или спасти других.
Симптомы ВУ
Самые распространенные психологические симптомы:
- Воспоминания о травматическом событии, навязчивые мысли о нем.
- Раздражительность, перепады настроения и вспышки гнева.
- Апатия, отсутствие мотивации, ощущение беспомощности.
- Суицидальные мысли.
Физические симптомы вины уцелевшего:
- Изменение аппетита, тошнота или боль в животе.
- Нарушение сна.
- Головные боли.
- Учащенное сердцебиение.
Как помочь себе, если вы чувствуете вину выжившего?
Позвольте себе разные эмоции. Если вы потеряли кого-то из близких, дайте себе время, чтобы отгоревать.
Сфокусируйтесь на внешних причинах травматического события. Не ваша вина, что началась война. Фокус на этом поможет избежать самообвинений.
Сделайте что-то полезное: займитесь волонтерством; координируйте тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать: покормите бездомных животных; добросовестно выполняйте свою работу.
Помните, что вы - не одни. Общайтесь с людьми, которые имеют подобный опыт. Это поможет избавиться от ощущения одиночества.