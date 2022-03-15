В Минздраве рассказали, что такое "вина уцелевшего": физические и психологические симптомы

Украинцам дали советы, как справиться с такой психологической проблемой, как "вина уцелевшего", что может возникнуть во времена войны РФ против Украины.

Об этом рассказали в Минздраве .

Что такое "вина уцелевшего"

Вина уцелевшего (ВУ) - это распространенная реакция на травматические события и симптом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Психологи говорят, что УВ может иметь серьезное влияние на жизнь и способность человека принимать решения и взвешенно оценивать ситуацию.

Такое ощущение может возникать у человека, который пережил опасную для жизни ситуацию или событие (войну, болезнь и тому подобное), когда другим этого не удалось.

Те, кто выжил, могут корить себя из-за того, что избежали смерти, тогда как другие лишились жизни. И постоянно размышлять над тем, что они могли сделать, чтобы предотвратить травматическому событию или спасти других.

Симптомы ВУ

Самые распространенные психологические симптомы:

Воспоминания о травматическом событии, навязчивые мысли о нем.

Раздражительность, перепады настроения и вспышки гнева.

Апатия, отсутствие мотивации, ощущение беспомощности.

Суицидальные мысли.

Физические симптомы вины уцелевшего:

Изменение аппетита, тошнота или боль в животе.

Нарушение сна.

Головные боли.

Учащенное сердцебиение.

Как помочь себе, если вы чувствуете вину выжившего?

Позвольте себе разные эмоции. Если вы потеряли кого-то из близких, дайте себе время, чтобы отгоревать.

Сфокусируйтесь на внешних причинах травматического события. Не ваша вина, что началась война. Фокус на этом поможет избежать самообвинений.

Сделайте что-то полезное: займитесь волонтерством; координируйте тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать: покормите бездомных животных; добросовестно выполняйте свою работу.

Помните, что вы - не одни. Общайтесь с людьми, которые имеют подобный опыт. Это поможет избавиться от ощущения одиночества.