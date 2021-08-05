В Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта": основные симптомы

В Украине уже циркулирует новый штамм коронавируса "Дельта". Для него не особо характерны такие признаки, как потеря нюха и вкуса.
В Минздраве рассказали, какие основные симптомы характеризуют новый особо-опасный штамм.
Отметим, что этот штамм распространяется очень быстро. Это отличает его от предыдущих.
"Штамм "Дельта" более опасен и заразен, чем обычный COVID", - уверяют медики.
В Минздраве напоминают украинцам, что концентрация вируса в крови у человека, зараженным штаммом "Дельта" в 100 раз больше обычный COVID. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность заражать других.
Не забывайте про средства защиты - маски, а также социальную дистанцию.
Как мы писали ранее, главный санврач сделал важное заявление о локдауне в Украине и работе школ.