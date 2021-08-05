В Минздраве рассказали, как распознать штамм "Дельта": основные симптомы

Отметим, что этот штамм распространяется очень быстро. Это отличает его от предыдущих.

"Штамм "Дельта" более опасен и заразен, чем обычный COVID", - уверяют медики.

Основные симптомы штамма "Дельта":

Температура.

Боль в горле.

Головная боль.

Насморк.

Есть еще одни серьезные симптомы, указывающие на заражение

Нарушение слуха.

Проблемы с желудочно-кишечном трактом.

Появление сгустков крови, которые приводят к гибели тканей.

В Минздраве напоминают украинцам, что концентрация вируса в крови у человека, зараженным штаммом "Дельта" в 100 раз больше обычный COVID. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность заражать других.

Не забывайте про средства защиты - маски, а также социальную дистанцию.