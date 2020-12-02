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В Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лечение от коронавируса

Среда 02 декабря 2020 22:19
В Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лечение от коронавируса
Компенсация за лечение от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Пациенты, которые потратили личные средства на лечение от коронавирусной инфекции, смогут вернуть деньги. Это касается тех пациентов, которые проходят лечение дома под присмотром семейного врача.

Единственное условие для получения компенсации - лекарства для лечения должен выписать врач. Об этом сообщает "Сегодня".

В Минздраве отметили, что для получения компенсации за лечение от COVID-19 нужно сохранить рецепт от врача, результаты теста на коронавирус и все чеки.

"Для компенсации стоимости лечения нужно подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты и написать заявление. Контакты можно найти на сайте eHealth", - сообщили в контакт-центре Минздрава.

Напомним, врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19. Самое главное, по словам эксперта, не паниковать.

Мы также писали о том, что Евгений Комаровский рассказал главное о профилактике коронавирусной инфекции. Он заявил, что лекарств от COVID-19 не существует, и в этом случае может помочь только вакцинация.

Но можно избежать перехода болезни в тяжелую форму, поскольку все зависит от дефицита в организме витаминов и микроэлементов. При этом вероятность подцепить инфекцию зависит от целого ряда факторов.

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