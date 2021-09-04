В Минздраве рассказали, почему секс полезен для здоровья

Так, сегодня, 4 сентября, отмечается Всемирный день сексуального здоровья.

Какова польза секса

Медики говорят, что люди, которые имеют регулярную половую жизнь, имеют более высокий уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям. В частности, благодаря изменению биохимических процессов во время возбуждения и полового акта укрепляется иммунная система.

Кроме того, регулярный секс повышает сексуальную энергию и способствует увеличению полового влечения. У женщин во время секса улучшается вагинальное кровоснабжение, эластичность влагалища. Также способствует улучшению самочувствия, прилива энергии и положительным эмоциям.

Кроме того, секс способствует снижению артериального давления и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мужчины, которые имели половые отношения по крайней мере два раза в неделю, имеют вдвое меньшую вероятность наступления смерти от сердечных заболеваний, чем мужчины, половые отношения которых имели нерегулярный характер.

К тому же секс может быть альтернативной формой физических упражнений. Однако подчеркиваем, что он не заменяет необходимость в достаточной продолжительности физической активности. Во время секса человек тратит около пяти калорий в минуту.

"Важно помнить главное правило безопасного секса — он должно быть добровольным и осознанным согласием партнеров и быть защищенным", — добавили в Минздраве.