В Минздраве рассказали, почему переболевшим тоже нужно прививаться от COVID-19

ВОЗ рекомендует прививаться от COVID-19, даже если вы уже переболели. Иммунитет после перенесенной болезни зависит индивидуально от каждого организма и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать вас.

Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (C.D.C) показывает, что вакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют в два раза выше риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.

"Если вы хотите быть уверены в защите от тяжелого течения, госпитализации и смерти от COVID-19 - вакцинируйтесь", - сказано в сообщении Минздрава.

Для справки

Интересно, что количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. Показатели резко увеличились с момента объявления желтого уровня эпидопасности 23 сентября.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу - 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 508 212 человек.

Всего сделали 12 359 741 прививку.