В Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 от туберкулеза: названы ключевые симптомы
Медики объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез. Все потому, что они имеют похожие симптомы и стоит знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.
Симптомы туберкулеза:
- Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев;
- У больного может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость;
- Наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 °C;
- Характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела;
- Если же у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель;
- Одышка может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.
Симптомы коронавирусной болезни:
- Болезни присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель;
- Все зависит от тяжести заболевания. Болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – до 38 °C, при тяжелой – свыше 38 °C;
- Для COVID-19 характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела;
- Головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах – все это возможные симптомы коронавирусной болезни. Также может быть постоянный сухой кашель;
- Искажение вкуса или запаха или полная потеря их восприятия;
- Одышка не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме;
- Для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.
В любом случае всегда стоит консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно.