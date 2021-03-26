В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки"

В Минздраве Украины назвали возможные реакции и рассказали об эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину в количестве 200 тысяч доз.
Об этом 26 марта говорится в сообщении на Facebook-странице министерства.
В состав препарата входит инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
"Это безопасная технология, которая успешно применяется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии", - рассказали в Минздраве.
Пациенту должны ввести две дозы препарата, интервал между ними составляет 14-28 дней.
Отмечается, что после полного курса (когда сделали две прививки) эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%.
Среди противопоказаний для вакцинирования препаратом CoronaVac пациентов медики назвали:
Среди возможных реакций организма на прививку CoronaVac в Минздраве назвали следующие:
В Минздраве Украины рассказали о вакцине CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)
Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, чем вакцина Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть.
Также мы писали о том, что в Кабмине рассказали об изменениях в плане вакцинации от коронавируса.