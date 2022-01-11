В Минздраве рассказали, чем лучше делать бустерную COVID-прививку, когда и что с "побочками"

Он также рассказал, как будут делать бустер, и какие препараты рекомендуются при комбинировании вакцин.

По словам Кузина, в основном при вакцинации бустером фокус будет делаться на представителях объектов критической инфраструктуры и медицинских работниках, так как такие сферы являются "ключевыми во время вспышек".

Какую вакцину использовать для бустера

Что касается используемых препаратов для третьей прививки, то есть рекомендации делать бустер мРНК вакцинами - это Pfizer или Moderna.

"Выбирать между ними можно. За исключением вакцины CoronaVac. После нее рекомендуется делать бустер Pfizer или CoronaVac", - отметил главный санитарный врач.

Кузин уточнил, что эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88-90%, после CoronaVac плюс бустер Pfizer - эффективность в среднем 92-95%.

Какой риск вероятных "побочек"

В Минздраве также рассказали, что после бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов.

"В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - сказал Кузин.

Когда делать бустер

Получить такую прививку можно будет не раньше окончания рекомендуемого периода времени - от 6 месяцев после полного курса вакцинации и более.

"Если (человек, - Ред.) пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от 6 до 9 месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - объяснил он.